Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Rekordmeister und Champions-League-Sieger Real Madrid trauert um seinen Ehrenpräsidenten Amancio. Der Ausnahmespieler, der zwischen 1962 und 1976 das Trikot der Königlichen getragen hatte, verstarb im Alter von 83 Jahren. Er gewann einmal den Europapokal der Landesmeister, neunmal die Meisterschaft und dreimal den Königspokal mit den Madrilenen.

Am 2. Oktober 2022 war Amancio auf der Mitgliederversammlung von Real einstimmig zum Ehrenpräsidenten gewählt worden. In seinen 14 Jahren bei den Königlichen bestritt der Flügelspieler, der mit vollem Namen Amancio Amaro Varela hieß, 471 Spiele und schoss 155 Tore. Zweimal konnte Amancio die Torjägerkrone in der Primera Division (1969 und 1970) erringen.

Er gewann außerdem mit Spanien den EM-Titel 1964 (2:1 im Endspiel gegen die UdSSR). Im Halbfinale gegen Ungarn gelang ihm in der Verlängerung das 2:1-Siegtor für die Furia Roja.