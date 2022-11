Madrid (SID) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger steht Champions-League-Sieger Real Madrid am Montag (21.00 Uhr/DAZN) in LaLiga bei Rayo Vallecano nicht zur Verfügung. Laut spanischen Medienberichten laboriert der langjährige England-Legionär an einer Hüftverletzung.

Zwei Wochen vor Beginn der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) wird den Königlichen auch Torjäger Karim Benzema aufgrund von Oberschenkelproblemen fehlen. Freitag habe der französische Nationalspieler noch trainiert, doch danach seien Probleme aufgetreten, sagte Real-Coach Carlo Ancelotti.