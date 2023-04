International

Real Madrid hat nach dem prestigeträchtigen Pokaltriumph über den FC Barcelona seine wohl letzte Titelchance in der spanischen Fußball-Meisterschaft verspielt. Mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf verlor der Champions-League-Sieger gegen den FC Villarreal am Samstag 2:3 (1:1), der Rückstand auf Barca beträgt weiter zwölf Punkte. Der Rivale hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Pau (16.) unterlief im Estadio Santiago Bernabeu ein Eigentor zur Real-Führung, den Ausgleich durch Samu Chukwueze (39.) konterte Vinicius junior (48.). Jose Luis Morales (70.) und nochmals Chukwueze (80.) drehten aber das Spiel. Toni Kroos wurde von Real-Trainer Carlo Ancelotti geschont.