Der Brasilianer Rodrygo hat den entthronten spanischen Fußballmeister Real Madrid am vorletzten Spieltag der Primera Division zum Sieg beim FC Sevilla geschossen. Der 22-Jährige traf beim 2:1 (1:1) doppelt, den Siegtreffer (69.) erzielte er auf Vorlage von Toni Kroos. In der ersten Halbzeit (29.) hatte Rodrygo die Führung der Gastgeber durch Rafa Mir (3.) ausgeglichen.

Durch den Sieg beim Europa-League-Finalisten kann sich Real die Vizemeisterschaft hinter dem neuen Titelträger FC Barcelona am letzten Spieltag aus eigener Kraft sichern. Kroos spielte über 90 Minuten. Nationalspieler Antonio Rüdiger wurde in der Schlussphase eingewechselt, die Sevilla nach der Roten Karte gegen Argentiniens Weltmeister Marcos Acuna (83.) in Unterzahl bestreiten musste.