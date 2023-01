Köln (SID) - Sieg zum Einstand, sofort Kapitän - aber kein Tor: Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat bei seinem Pflichtspieldebüt für den saudi-arabischen Titelanwärter Al-Nassr einen nicht ganz perfekten Abend erlebt. Beim 1:0 (1:0) gegen Al-Ettifaq rieb sich der 37 Jahre alte Portugiese im Angriffszentrum auf, zu großen Torchancen kam der Superstar allerdings nicht gegen Verteidiger wie den 20-jährigen Saad Al Mousa oder den Ex-Wolfsburger Marcel Tisserand.

Ronaldos brasilianischer Mitspieler Anderson Talisca (31.) erzielte das einzige Tor des Spiels, welches Al-Nassr zurück an die Tabellenspitze der Saudi Pro League brachte.

"Ich habe viele Möglichkeiten gehabt, Angebote von vielen Vereinen in Europa, Brasilien, Australien und den USA erhalten, aber ich habe mich für diesen Verein entschieden", hatte CR7 Anfang Januar bei seiner Vorstellung in Riad gesagt. In Europa, wo Ronaldo mit Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin über fast zwei Jahrzehnte Titel in Serie gewann, sei sein "Job erledigt", meinte er: "Ich habe alles gewonnen, ich habe für die größten Klubs gespielt. Jetzt habe ich eine neue Mission in Asien."

Ronaldo hat nach seinem geräuschvollen Abschied von ManUnited bis 2025 bei Al-Nassr angeheuert und kassiert in diesem Zeitraum angeblich rund 500 Millionen Euro Gehalt.