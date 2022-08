Belgrade (SID) - Nach der verpassten Qualifikation für die Champions League ist Dejan Stankovic als Trainer des serbischen Fußball-Rekordmeisters Roter Stern Belgrad zurückgetreten. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Belgrad war am Dienstag im Play-off-Rückspiel gegen Maccabi Haifa durch ein spätes Eigentor zum 2:2-Endstand (90.) gescheitert. Das Hinspiel hatten den Serben in Israel mit 2:3 verloren. "Nach dem dritten Versuch zur Qualifikation für die Champions League fühle ich mich völlig leer", sagte Stankovic: "Ich kann nicht weitermachen, ich habe alles gegeben. Jetzt muss es ein anderer versuchen."

Stankovic (43), ehemaliger Profi von Inter Mailand, hatte mit Roter Stern in der vergangenen Saison das Double gefeiert. In der Europa League spielt Belgrad gegen AS Monaco, Ferencvaros Budapest und Trabzonspor.