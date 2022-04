London (SID) - Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird für Manchester United wohl kein weiteres Spiel mehr bestreiten. "Der Arzt hat mir gesagt, dass er mindestens vier Wochen braucht, um sich zu erholen, und das letzte Spiel ist Ende Mai", sagte Teammanager Ralf Rangnick: "Ich glaube nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er wieder spielen kann."

Pogba hatte sich am Dienstag beim 0:4 gegen den FC Liverpool bereits in der Anfangsphase eine Wadenverletzung zugezogen. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung wurde zuletzt immer unwahrscheinlicher. Der Mittelfeldspieler war 2016 für über 100 Millionen Euro nach Manchester gewechselt, zuletzt pfiffen ihn die Fans wegen seiner oft enttäuschenden Leistungen sogar aus.

Als Favorit für eine ablösefreie Verpflichtung von Pogba gilt Paris St. Germain, auch mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid oder einer Rückkehr zu Juventus Turin hatte er zwischenzeitlich kokettiert. Für United gelangen dem 91-maligen Nationalspieler in 233 Spielen 39 Treffer und 51 Vorlagen.