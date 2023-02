Rom (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist US Salernitana hat wegen der anhaltenden sportlichen Talfahrt seinen Trainer Davide Nicola entlassen. Das kuriose daran: Es war das zweite Mal binnen eines Monats. "U.S. Salernitana 1919 gibt bekannt, dass Davide Nicola von seinen Pflichten als Trainer der ersten Mannschaft entbunden wurde", hieß es nun seitens des Klubs, bei dem der frühere Bayern-Star Franck Ribery im Management arbeitet. Der Portugiese Paulo Sousa übernehme ab sofort den Trainerjob.

Am 16. Januar hatte Salernitana nach einer 2:8-Niederlage gegen Atalanta Bergamo schon einmal die offizielle Trennung von Nicola bekannt gegeben, ihn zwei Tage später nach einem Gespräch mit Präsident Daniele Iervolino aber wieder zurückgeholt. Salernitana, das in der Serie A vier Punkte vor den Abstiegsrängen auf dem 16. Tabellenplatz rangiert, hatte am Montag bei Mitkonkurrent Hellas Verona 0:1 verloren und von den sieben Ligaspielen in 2023 nur eines gewonnen.