Meister Celtic Glasgow und Zweitligist Inverness Caledonian Thistle bestreiten am 3. Juni das Finale um den schottischen FA Cup. Celtic zog am Sonntag durch ein 1:0 (1:0) über den Erzrivalen und Titelverteidiger Glasgow Rangers ins Endspiel ein. In der 435. Auflage des Old Firm Derbys im ausverkauften Hampden Park erzielte der Portugiese Jota den entscheidenden Treffer (42.).

Inverness hatte sich am Samstag klar mit 3:0 (2:0) gegen den Drittligisten Falkirk FC durchgesetzt.

Für Celtic ist es die insgesamt 59. Finalteilnahme im FA Cup, bislang konnten die Bhoys in Green den Titel 40-mal gewinnen und sind damit Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Inverness steht erst zum zweiten Mal in der Geschichte im Endspiel des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt: 2015 gewann Inverness im Finale gegen Falkirk mit 2:1.