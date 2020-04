Glasgow - Ann Budge, Eigentümerin des schottischen Fußball-Erstligisten Heart of Midlothian, bezweifelt stark, dass der Ligabetrieb in absehbarer Zeit fortgesetzt wird. "Ich denke, dass niemand ernsthaft glaubt, dass wir in diesem Jahr - insbesondere vor Fans - Fußball spielen werden", sagte sie der Zeitung "Scotland on Sunday".

Ähnlich hatte sich zuletzt auch der deutsche Hearts-Teammanager Daniel Stendel geäußert. "Aus meiner Sicht ist es in Schottland schwierig, die Saison unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beenden. Die TV-Einnahmen sind im Gegensatz zu der deutschen 1. und 2. Liga so minimal, dass diese den Fußball in Schottland nicht retten würden", hatte er bei t-online.de gesagt.

Aufgrund der Coronakrise hatte der schottische Fußballverband am 9. April entschieden, die Saisonpause in allen nationalen Ligen bis zum 10. Juni auszudehnen. Verschiedene Teams, darunter der Meister Celtic Glasgow, verzichten derzeit auf Teile ihres Gehalts.

