Köln (SID) - Marcus Berg beendet seine Karriere in der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft. Der frühere Hamburger Bundesliga-Profi hat seit seinem Debüt im Februar 2008 90-mal das blaugelbe Trikot getragen und 24 Tore erzielt.

Berg (34) nahm mit Schweden an drei Turnieren teil. An der EM 2016 mit dem Aus in der Vorrunde, an der WM 2018 mit dem Viertelfinal-Einzug und an der laufenden EM, bei der für Schweden im Achtelfinale gegen die Ukraine Endstation war.

"Marcus war ein wichtiger Spieler", sagte Nationaltrainer Janne Andersson über den Profi von IFK Göteborg. Berg habe immer "Arbeitseifer, Loyalität und Führungsqualitäten" eingebracht.