Köln - Trotz Blitzstart hat Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin einen Sieg beim Serie-A-Prestigeduell gegen AS Rom verpasst.

Gegen den Conference-League-Sieger kam die Alte Dame am Samstag mit dem Ex-Frankfurter Filip Kostic in der Startelf nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Damit gerät die Mission Titeljagd ins Stocken. Schon in der Vorwoche hatte Juve bei Sampdoria Genua (0:0) Punkte liegen gelassen.

Roma glückt Saisonstart: Abraham egalisiert Vlahovic-Treffer

Derweil schloss die Elf von Rom-Trainer Jose Mourinho, der im offensiven Mittelfeld auf den langjährigen Juve-Strategen Paulo Dybala vertraute, zu Tabellenführer Lazio Rom auf - mit sieben Punkten nach drei Spieltagen.

Juve-Mittelstürmer Dusan Vlahovic (2.) hatte mit einem sehenswerten Freistoßtreffer die frühe Führung besorgt. Auch in der Folge blieb der einstige Serienmeister dominant, verpasste jedoch die Vorentscheidung. Dann erzielte Tammy Abraham (69.) nach Vorlage von Dybala den schmeichelhaften Ausgleich.

