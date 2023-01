Köln (SID) - Tabellenführer SSC Neapel hat in der italienischen Serie A zurück in die Spur gefunden und vier Tage nach der ersten Saisonniederlage mit 2:0 (1:0) bei Abstiegskandidat Sampdoria Genua gewonnen. Victor Osimhen (19.) und Eljif Elmas (82., Handelfmeter) sorgten dafür, dass ein verschossener Foulelfmeter von Napolis Matteo Politano (6.) am Ende nicht ins Gewicht fiel.

Bei Genua sah der ehemalige HSV-Profi Tomas Rincon in der 39. Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Durch die Niederlage könnte der vierfache italienische Pokalsieger im Spieltagsverlauf bis auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.