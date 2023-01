Köln (SID) - Juventus Turin hat seine Siegesserie in der Serie A auch am Samstag ausgebaut - tritt im neuen Jahr allerdings weiterhin wenig überzeugend auf. Italiens Fußball-Rekordmeister gewann gegen Udinese Calcio mit 1:0 (0:0), der brasilianische WM-Teilnehmer Danilo sorgte kurz vor Schluss (86.) für Juves achten Liga-Sieg in Folge. Turin (37 Punkte) übernahm damit vorerst Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter SSC Neapel (41).

Am Sonntag (20.45 Uhr) könnte Meister AC Mailand (36) im Spiel gegen die AS Rom allerdings wieder vorbeiziehen. Schon am Samstagabend (20.45 Uhr/jeweils DAZN) hat Inter Mailand (33) im Spiel bei Aufsteiger AC Monza zudem die Chance, weiterhin Druck auf die Turiner auszuüben.

Seit Mitte Oktober hat Juventus jedes Ligaspiel gewonnen und damit den schwachen Saisonstart wettgemacht. Nach der WM-Pause wirkten die Siege bei US Cremonese (1:0) und nun gegen Udine aber äußerst mühevoll.