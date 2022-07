Zell am See (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat das letzte Testspiel der Saisonvorbereitung mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Im österreichischen Zell am See schlug die Werkself den italienischen Erstligisten Udinese Calcio am Donnerstag mit 2:1 (0:0). Zuvor war das Team von Trainer Gerardo Seoane am Sonntag gegen den griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen nicht über ein 0:0 hinausgekommen.

In einer zeitweise ruppigen ersten Halbzeit hatte Bayer, bei dem Neuzugang Adam Hlozek sein Startelf-Debüt gab, die besseren Abschlüsse, blieb jedoch ohne Torerfolg. Nach der Pause machte es Joker Edmond Tapsoba (55.) besser und brachte die Werkself nach einer Ecke von Kerem Demirbay in Führung. Paulinho (76.) erhöhte mit einem sehenswerten Lupfer, Roberto Pereyras Anschlusstreffer per Foulelfmeter (82.) kam für Udinese zu spät.

Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet Leverkusen am 30. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Drittligist SV Elversberg. Zum Bundesliga-Auftakt ist die Mannschaft von Seoane am 6. August beim Vizemeister Borussia Dortmund gefordert.