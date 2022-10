Madrid (SID) - Der spanische Fußballmeister Real Madrid muss im Duell mit dem FC Sevilla am Samstagabend (21.00 Uhr/DAZN) auf den französischen Topstürmer Karim Benzema verzichten. Bei einer Untersuchung am Samstag wurde eine "Muskelermüdung im Quadrizeps des linken Beins" festgestellt, heißt es in einer Mitteilung.

Wie lange die Königlichen auf ihren Angreifer, der am Montag erstmals in seiner Karriere den Ballon d'Or gewann, verzichten müssen, gab der Verein nicht bekannt. Real ist in Spanien nach zehn Spieltagen Tabellenführer.