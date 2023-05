Real Madrid hat nach dem schmerzvollen Aus in der Champions League auch in der Liga einen Rückschlag kassiert. Spaniens Fußball-Rekordmeister verlor am Sonntag das hitzige Duell beim abstiegsbedrohten FC Valencia mit 0:1 (0:1) und damit auch Platz zwei an den Stadtrivalen Atletico. Diego Lopez erzielte das Tor des Abends für die Gastgeber (33.).

Trainer Carlo Ancelotti verzichtete in der Startelf auf den 2014er-Weltmeister Toni Kroos, der Stratege kam erst nach über einer Stunde ins Spiel. In der Nachspielzeit hätte Kroos mit einem direkten Freistoß beinahe noch für den Ausgleich gesorgt. Nationalspieler Antonio Rüdiger stand dagegen über die volle Distanz auf dem Platz. Kurz vor Schluss sah Vinicius Junior nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (90.+7).

Im Vergleich zum 0:4 im Halbfinalrückspiel bei Manchester City in der Königsklasse in der Startelf wechselte Ancelotti sechsmal. Nachdem sich der Erzrivale FC Barcelona vorzeitig die Meisterschaft gesichert hat, geht es für Real nur noch um Platz zwei. Den holte sich drei Runden vor Schluss aber Atletico mit einem ungefährdeten 3:0 (1:0) gegen CA Osasuna.

Valencia rückte im spannenden Abstiegskampf mit dem zweiten Sieg nacheinander auf Platz 13 vor. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt fünf Punkte.