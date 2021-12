München - Ralf Rangnick spricht sich für Änderungen in den englischen Pokalwettbewerben aus, um den überfüllten Spielplan im Mutterland des Fußballs zu entzerren. Der League Cup müsse zur Diskussion gestellt werden, auch wenn er die finanzielle Situation der Dritt- und Viertligisten verbessere, sagte der Interims-Teammanager von Rekordmeister Manchester United.

Rangnick plädierte am Freitag zudem für die Abschaffung der Wiederholungsspiele im FA Cup. "Das wäre eine gute Idee. In anderen Ländern gibt es in Pokalwettbewerben Verlängerung und Elfmeterschießen", sagte der 63-Jährige.

Rangnick: Boxing Day soll bleiben

Die Tradition der Spiele zwischen Weihnachten und Silvester in der Premier League will Rangnick dagegen nicht infrage stellen: "Daran sollten wir festhalten und sie respektieren." Manchester United spielt am 27. Dezember bei Newcastle United und am 30. Dezember gegen den FC Burnley - sollte es die Corona-Pandemie zulassen.

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp kritisiert den engen Spielplan und die fehlende Winterpause auf der Insel seit langem. "Ich sorge mich nicht erst seit diesem Jahr um das Wohlergehen der Spieler", sagte er am Mittwochabend, "ich rede seit sechs Jahren oder länger darüber." Veränderungen könne er nicht erkennen.

In England kocht durch die pandemiebedingten Spielausfälle die Diskussion über den Terminplan hoch. In den vergangenen zwei Wochen wurden 13 Partien abgesagt. Nachholtermine sind im engen Spielplan mit zwei Pokalwettbewerben schwierig zu finden.

