Köln (SID) - Die SSC Neapel ist auf dem Weg zum ersten italienischen Fußball-Meistertitel seit 33 Jahren gestolpert. Der überlegene Tabellenführer der Serie A verlor vor eigenem Publikum gegen Titelverteidiger AC Mailand mit 0:4 (0:2), liegt zehn Runden vor Schluss aber immer noch 16 Punkte vor dem Zweiten Lazio Rom.

Es ist die zweite Liga-Niederlage für Napoli innerhalb eines Monats, nachdem es zuvor nur eine einzige Saisonpleite gegeben hatte. Rafael Leao (17./59.), Brahim Diaz (25.) und Alexis Saelemaekers (67.) erzielten die Tore für Milan, das als Tabellendritter 20 Zähler zurückliegt. Beide Teams treffen im Viertelfinale der Champions League am 12. und 18. April erneut aufeinander.

Bereits am Samstag hatte Inter Mailand den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen. Die Lombarden verloren gegen die AC Florenz mit 0:1 (0:0) und damit weiteren Boden auf die Spitzenteams. Es war die dritte Pleite in Folge für Inter und die vierte in den letzten fünf Partien in der Serie A.

Giacomo Bonaventura (53.) erzielte das Siegtor für die Mannschaft aus der Toskana. Nationalspieler Robin Gosens stand in der Anfangsformation von Inter, wurde aber in der 63. Minute ausgewechselt. Der Mailänder Traditionsklub belegt den vierten Tabellenplatz, die Fiorentina ist Achter.