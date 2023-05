Der FC Barcelona muss sich einen neuen Sportdirektor suchen: Jordi Cruyff wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim spanischen Fußball-Meister nicht verlängern. Dies habe der 49-Jährige Barca-Präsident Joan Laporta am Dienstag in einem "emotionalen Treffen" mitgeteilt, hieß es von Vereinsseite.

Der Sohn der Legende Johan Cruyff hatte das Amt vor zwei Jahren übernommen. Cruyff suche "neue Herausforderungen", werde Barca aber bei Transfers im Sommer noch unterstützen.

Jordi Cruyff hatte von 1994 bis 1996 schon als Profi für Barca gespielt. Als Trainer arbeitete er unter anderem in Israel und zuletzt in China.