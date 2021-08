Köln (SID) - Torjäger Harry Kane hat Tottenham Hotspur einen Tag nach seinem Treuebekenntnis in die Gruppenphase der Conference League geschossen. Der englische Fußball-Nationalspieler, der am Mittwoch die Wechselgerüchte um seine Person beendet hatte, erzielte beim 3:0 (2:0) gegen Pacos Ferreira die ersten beiden Tore der Londoner (9./35.). Das Hinspiel hatten die Portugiesen 1:0 gewonnen.

Zuletzt war immer wieder über einen Transfer des Topstürmers zu Meister Manchester City spekuliert worden. Die Citizens um Teammanager Pep Guardiola sollen laut Medienberichten bereit gewesen sein, etwa 176 Millionen Euro für Kane zu bezahlen. Dessen Vertrag in London läuft erst 2024 aus.

Die Gerüchte beendete Kane am Mittwoch - zumindest für die laufende Wechselperiode. "Ich werde in diesem Sommer bei Tottenham bleiben und mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen", hatte der 28-Jährige in den Sozialen Medien geschrieben.