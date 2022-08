München - Der Einstieg in die neue Saison hat es für Eintracht Frankfurt in sich: Nach dem Pokal gegen Magdeburg und dem Bundesliga-Auftakt gegen den FC Bayern München wartet Real Madrid im Supercup. Anpfiff zwischen den Siegern aus Champions League und Europa League ist am Mittwoch um 21 Uhr in Helsinki.

Für die Hessen keine leichte Phase: Zwar setzte sich die Eintracht im Pokal souverän durch, in der Liga kassierte das Team von Oliver Glasner eine herbe 1:6-Pleite gegen den FC Bayern München. Zudem wird Top-Star Filip Kostic gegen Real Madrid nicht im Kader sein - der Serbe steht vor einem Wechsel zu Juventus Turin.

Verstecken will sich das Team aber dennoch nicht: "So früh in der Saison die Möglichkeit auf einen Titel gegen ein solch renommiertes Team zu haben - besser geht es nicht", betont Nationaltorhüter Kevin Trapp: "Wenn man sich mit einer Mannschaft messen kann, die 14-mal die Champions League gewonnen hat, ist das das Höchste."

Trapp, der im Endspiel gegen die Glasgow Rangers zum Matchwinner geworden war, sagt weiter: "Wir sehen uns in der Lage, solche Mannschaften nicht nur zu ärgern, sondern sie besiegen zu können."

Bei Real trifft Frankfurt nicht nur auf eine von Superstars gespickte Elf, sondern auch auf Jesus Vallejo, der in der Saison 2016/17 für die Eintracht aufgelaufen war.

Im Gegensatz zu Deutschland hat in Spanien die Liga noch nicht begonnen, für Madrid ist der Auftritt in Helsinki somit der erste Härtetest. "Wir werden alles tun, um den ersten Titel der Saison zu gewinnen", sagt Vinicius Junior, Siegtorschütze im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool.

Real Madrid vs. Eintracht: Wo kann ich den Supercup live im Free-TV sehen?

Eintracht Frankfurt trifft am Mittwoch auf Real Madrid - der Supercup wird live im Free-TV bei RTL ausgestrahlt.

Madrid - Frankfurt: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Nein, der Supercup wird nur im Free-TV und im Livestream verfügbar sein.

Real - Eintracht: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Den Supercup gibt es im Livestream nur für Abonnementen: Entweder über DAZN oder über RTL+ - beides ist auch als App verfügbar.

Supercup 2022: Kann ich Real gegen die Eintracht im Liveticker verfolgen?

Klar, mit ran.de verpasst ihr kein Highlight der Partie zwischen Real und Frankfurt.

Real - Frankfurt: Wann ist Anpfiff beim Supercup?

Das Spiel zwischen Frankfurt und Madrid wird um 21 Uhr in Helsinki im Olympiastadion angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist Michael Oliver aus England.

Supercup 2022: Wieviele Tickets haben Real und Frankfurt bekommen?

Das Spiel zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt wird mit 31.500 Zuschauern ausverkauft sein. Beide Vereine haben im Vorfeld 10.000 Tickets erhalten, wovon die SGE 8.000 an ihre Fans verkaufte, Real dagegen nur 1.800. Der Rest wanderte in den freien Verkauf der UEFA.

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Madrid: Courtois – Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy – Kroos, Casemiro, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius Junior. – Trainer: Ancelotti

Frankfurt: Trapp – Toure, Tuta, Ndicka – Knauff, Rode, Sow, Lenz – Götze, Kamada – Lindström. – Trainer: Glasner

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt: Die wichtigsten Fakten

Spiel: Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt

Anpfiff: 21 Uhr

Ort: Helsinki, Olympiastadion

Schiedsrichter: Michael Oliver

Trainer: Carlo Ancelotti (Real), Oliver Glasner (Eintracht)

TV-Übertragung: RTL

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.de