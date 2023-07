Dem Lockruf des Geldes und von Jürgen Klopp konnte Ungarns Fußball-Star Dominik Szoboszlai nicht widerstehen: Der Offensivspieler wechselt von DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum FC Liverpool und wird Schützling von Teammanager Klopp. Die Ablösesumme für den Magyaren ist auf 70 Millionen Euro festgeschrieben.

"Es waren intensive und vor allem auch erfolgreiche Jahre bei RB Leipzig. Für mich beginnt nun ein neues Kapitel beim FC Liverpool, und es ist für mich eine außergewöhnliche Chance, in England den nächsten Schritt zu gehen", sagte Szoboszlai. Über die Vertragslaufzeit wurde zunächst nichts bekannt.

"Dominik Szoboszlai hat gerade in der vergangenen Spielzeit einen herausragenden Sprung gemacht und ist bei RB Leipzig zum Führungsspieler gereift", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Der Wechsel sei "erneut auch eine Auszeichnung für uns als Klub und für die Arbeit, die hier geleistet wird, um junge Spieler auf das nächste Level zu heben". Durch die vertraglich fixierte, aber auch sehr werthaltige Ausstiegsklausel seien Leipzig "die Hände gebunden, sodass wir ihn ziehen lassen müssen".

Dass Klopp und Liverpools Sportdirektor Jörg Schmadtke gesteigertes Interesse am 22-jährigen Szoboszlai haben, war schon in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Der Ungar war 2021 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt, mit den Sachsen hätte er erneut in der Champions League antreten können. In Liverpool wartet zunächst nur die Europa League.

Schon seit Freitagmittag war ein Transfer in entgegengesetzter Richtung fix: Das portugiesische Top-Talent Fabio Carvalho wurde von den Sachsen für ein Jahr aus Liverpool ausgeliehen. Der 20 Jahre alte Offensivspieler soll bei RB den nächsten Entwicklungsschritt gehen, eine Kaufoption wurde nicht verankert. Eine längere Leihe soll Liverpool ebenfalls abgelehnt haben.