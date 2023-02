Neben dem Ballon d'Or ist die Verleihung der "Best FIFA Football Awards" die zweite prestigeträchtige Auszeichnung für die besten Akteure und Akteurinnen im Weltfußball. Am Montagabend ist es so weit, dann werden die Preise vergeben.

Die Gewinner und Gewinnerinnen im Überblick:

Weltfußballer: Lionel Messi

Weltfußballerin: Alexia Putellas

Elf des Jahres der Herren: Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk, Joao Cancelo, Casemiro, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema und Erling Haaland

Elf des Jahres der Frauen: Christiane Endler, Lucy Bronze, Mapi Leon, Leah Williamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Sam Kerr, Alex Morgan und Beth Mead

Fair Play Award: Luka Lotschoschwili

Welttrainer: Lionel Scaloni

Welttrainerin: Sarina Wiegman

Puskas-Award: Marcin Oleksy

Welttorhüter: Emiliano Martinez

Welttorhüterin: Mary Earps

+++ Update, 22:40 Uhr: Lionel Messi ist Weltfußballer +++

Der Argentinier Lionel Messi ist zum Weltfußballer gekürt worden. Für den 35-Jährigen ist es die siebte Auszeichnung zum Weltfußballer. Messi erzielte bei der Weltmeisterschaft sieben Tore und führte Argentinien zum Titel.

+++ Update, 22:30 Uhr: Alexia Putellas ist Weltfußballerin +++

Alexia Putellas wird als Weltfußballerin ausgezeichnet. Die 29-Jährige Spielerin des FC Barcelona gewinnt die Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge.

+++ Update, 22:20 Uhr: Elf des Jahres der Herren +++

Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk, Joao Cancelo, Casemiro, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Karim Benzema und Erling Haaland wurden ins Team des Jahres der Herren berufen.

+++ Update, 22:15 Uhr: Elf des Jahres der Frauen +++

Christiane Endler, Lucy Bronze, Mapi Leon, Leah Williamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Sam Kerr, Alex Morgan und Beth Mead bilden die Elf des Jahres der Frauen.

+++ Update, 22:00 Uhr: Luka Lotschoschwili gewinnt Fair Play Award +++

Der Wolfsberger Spieler Luka Lotschoschwili gewinnt den Fair Play Award. Der Georgier reagierte in einem Liga-Spiel schnell, als Austria-Spieler Georg Teil nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler bewusstlos am Boden liegen blieb, offenbar mit verschluckter Zunge. Lotschoschwili rettet Teil womöglich mit seiner schnellen Hilfe das Leben. "Ich bin froh über die Auszeichnung, aber noch froher, dass ich Georg das Leben retten konnte", sagt er.

+++ Update, 21:52 Uhr: Lionel Scaloni als Welttrainer ausgezeichnet +++

Lionel Scaloni, Trainer der argentinischen Nationalmannschaft und WM-Sieger, wird als Welttrainer ausgezeichnet.

+++ Update, 21:50 Uhr: Sarina Wiegman als Welttrainerin ausgezeichnet +++

Sarina Wiegman gewann als Trainerin der englischen Frauen-Nationalmannschaft die Europameisterschaft 2022 und wird nun als Welttrainerin ausgezeichnet. "Die Entwicklung, die der Frauen-Fußball genommen hat, ist toll. Kinder haben nun Idole und das ist sehr schön", sagt sie bei der Preisverleihung.

+++ Update, 21:40 Uhr: Marcin Oleksy gewinnt Puskas-Award +++

Ein erster Gänsehaut-Moment des Abends. Der Pole Marcin Oleksy gewinnt die Auszeichnung zum schönsten Tor des Jahres. Sein sehenswerter Seitfallzieher in der Amputierten-Liga wurde zum viralen Hit.

+++ Update, 21:30 Uhr: Emiliano Martinez als Welttorhüter ausgezeichnet +++

Der Elfmeterkiller der argentinischen Nationalmannschaft erhält die Auszeichung zum Welttorhüter. Die brasilianische Torhüter-Legende Julio Cesar überreicht ihm die Auszeichnung.

+++ Update, 21:25 Uhr: Mary Earps als Welttorhüterin ausgezeichnet +++

Mary Earps wird als Welttorhüterin ausgezeichnet. Die englische Torhüterin erhält die Auszeichnung von Didier Drogba. Bedeutet leider auch aus deutscher Sicht: Ann-Katrin Berger geht leer aus. "Mir fehlen die Worte. Danke an alle, die für mich gestimmt haben. Danke an meine Teamkolleginnen und den Trainerstab. Danke an alle, die es täglich mit mir aushalten, ich weiß, dass das nicht immer einfach ist", sagt sie und fährt fort: "Das ist für alle, die vielleicht grad in einem dunklen Moment sind, es gibt immer Licht am Ende des Tunnels."

+++ Update, 21:05 Uhr: Erinnerung an Pele +++

"Pele ist immer bei uns, er steht für den Fußball", sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino in Gedenken an die verstorbene Ikone Pele. Familienmitglieder von Pele sind bei der Auszeichnung anwesend. Es folgt ein Tribut-Film über die Fußballkarriere von Pele.

+++ Update, 21:00 Uhr: Es geht los +++

Die Übertragung beginnt. FIFA-Präsident Gianni Infantino eröffnet den Abend: "Willkommen in Paris, in dieser wunderschönen Stadt. Zu einer Nacht, in dem wir den Fußball und die Fußballer zelebrieren. Aber auch uns, die Fans." Infantino bedankt sich bei Katar für die "beste Weltmeisterschaft".

+++ Update, 20:13 Uhr: Begrüßung +++

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zur "The Best FIFA Football Awards". PSG-Star und Weltmeister Lionel Messi darf sich heute gute Chancen auf die nächste Auszeichnung machen, er gilt als Favorit in der Kategorie "Weltfußballer". Die deutsche Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger darf sich Chancen auf die Auszeichnung zur "Welttorhüterin" ausrechnen. Alle wichtigen Infos rund um die Veranstaltung findet ihr im folgenden Fließtext.

The Best FIFA Football Awards 2022: Wann und wo findet die Veranstaltung statt?

Die Vergabe der Preise wird am heutigen Montag, 27. Februar 2023, im Konzertsaal Salle Pleyel in Paris stattfinden. Der Start ist für 21:00 Uhr vorgesehen.

Weltfußballer-Wahl 2022: Wo läuft die Preisverleihung heute live im Fernsehen?

Im Free-TV wird die Vergabe der Auszeichnung nicht live gezeigt. Im Pay-TV überträgt der Sender Sky auf dem Kanal Sky Sport News HD ab 20:45 Uhr.

The Best FIFA Football Awards 2022: Wer überträgt das Event im Livestream?

Um die Veranstaltung im Livestream zu verfolgen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen überträgt Sky im kostenlosen Stream im Internet unter sport.sky.de sowie in der App. Zudem stellt die FIFA über ihren Streamingdienst FIFA+ ebenfalls eine kostenlose Übertragung zur Verfügung, die über die entsprechende Internetseite bzw. die App abgerufen werden kann.

The Best FIFA Football Awards 2022: Wie viele Preise werden in welchen Kategorien vergeben?

Insgesamt werden Auszeichnungen in folgenden Kategorien vergeben: Bester Spieler, beste Spielerin, bester Trainer, beste Trainerin, bester Torhüter, beste Torhüterin. Darüber hinaus wird mit dem Puskas-Award das schönste Tor des vergangenen Jahres gekürt, hinzu kommen noch der Fan-Award sowie der Fairplay-Preis. Außerdem wird jeweils die Weltelf der Männer und Frauen bekanntgegeben.

FIFA Football Awards 2022: Wer wählt heute?

Insgesamt sind vier "Gruppen" wahlberechtigt, deren Stimmen zu gleichen Teilen gewertet werden. Der FIFA-Weltfußballer wird bspw. von den Spielführern sowie Trainern der Männer-Nationalmannschaften gewählt, diese dürfen aber nicht für sich selbst voten. Hinzu kommen noch die Stimmen von je einem Journalist pro Gebiet, das ein Nationalteam vertritt sowie die Stimmen der auf FIFA.com registrierten Fans, die am Voting teilgenommen haben. Pro Kategorie können fünf Punkte, drei Punkte und ein Punkt vergeben werden.

The Best FIFA Footballs Awards 2022: Wer ist heute für den Weltfußballer nominiert?

PSG-Superstar und Weltmeister Lionel Messi gilt als Favorit auf den Titel, weiterhin zählen Karim Benzema (Real Madrid) und Kylian Mbappe (PSG) zu den Nominierten.

Who will be crowned the FIFA Best Men's Player tonight? 👑 pic.twitter.com/i7m2PylIrm — Sport360Football (@Sport360Foot) February 27, 2023

The Best FIFA Football Awards 2022: Wer sind die Nominierten in der Kategorie Weltfußballerin?

Vorjahres-Siegerin Alexia Putellas (FC Barcelona) könnte ebenso wie Beth Mead (FC Arsenal) oder auch Alex Morgan (FC San Diego Wave) ausgezeichnet werden.

The Best FIFA Football Awards 2022 heute: Wer wird Welttorhüter?

Die Wahl fällt entweder auf Yassine Bounou (FC Sevilla), Thibaut Courtois (Real Madrid) oder Argentinien-Keeper Emiliano Martinez (Aston Villa).

The Best FIFA Football Awards 2022: Wer ist für den Preis als Welttorhüterin nominiert?

Neben der Deutschen Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) könnte die Auszeichnung auch an Mary Earps (Manchester United) oder Christiane Endler (Olympique Lyon) gehen.

The Best FIFA Football Awards 2022: Die Nominierten für den Welttrainer

Nominiert sind Real-Trainer Carlo Ancelotti, der sich für die Auszeichnung gegen Lionel Scaloni (Nationalmannschaft Argentinien) und Pep Guardiola (Manchester City) durchsetzen müsste.

The Best FIFA Football Awards 2022: Wer ist heute als Welttrainerin nominiert?

Welttrainerin des Jahres könnte neben Sarina Wiegmann (Frauen-Nationalmannschaft England) auch Pia Sundhage (Frauen-Nationalmannschaft Brasilien) oder Sonia Bompastor (Olympique Lyon) werden.

The Best FIFA Football Awards 2022: Nominierte für den Puskas-Preis für das schönste Tor

Brasiliens Angreifer Richarlison ist ebenso wie der Amputierten-Fußballer Marcin Oleksy (Polen) und Dimitry Payet (Olympique Marseille) für den ästhetischsten Treffer des Jahres nominiert.

FIFA announce the three finalists for the 2022 Puskás award 🔥 [THREAD]



🇵🇱 Marcin Oleksy



(via @AmpFutbolPolska) pic.twitter.com/y9c22UTDoK — B/R Football (@brfootball) February 10, 2023

The Best FIFA Football Awards 2022: Wer könnte heute den Fan-Preis gewinnen?

Der Fan-Preis geht entweder an die Fans der japanischen Nationalmannschaft für die Aufräumaktionen während der WM, oder an die argentinischen Fans für die Stimmung während des Turniers in Katar oder an Abdullah Alsulm, der zur WM durch die saudi-arabische Wüste wanderte.

The Best FIFA Football Awards 2022: Wer könnte den Fairplay-Preis gewinnen?

Die Nominierten für den Fairplay-Preis sind nicht bekannt. Im vergangenen Jahr ging der Titel an die dänische Nationalmannschaft und ihr Verhalten nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen bei der EURO 2021.