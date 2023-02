Köln (SID) - Der Ex-Schalker Malick Thiaw drückt seinem früheren Klub im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga die Daumen und hofft auf den Klassenerhalt für Königsblau. "Ich würde es mir so sehr wünschen, dass sie doch noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen", sagte der Innenverteidiger des AC Mailand dem SID.

Die direkten Duelle gegen die anderen Abstiegskandidaten würden erst noch kommen. "Ich traue es ihnen daher zu, dass sie nochmal eine kleine Serie starten können und dann wieder am 16. oder vielleicht sogar 15. Platz heranrücken können", sagte der U21-Nationalspieler, der im Sommer 2022 für rund sieben Millionen Euro von Schalke zu den Rossoneri gewechselt war.

Die Verbundenheit zu seinem alten Klub hat der 21-Jährige nicht verloren. "Wenn wir nicht parallel spielen oder Training haben, versuche ich immer noch so viel wie möglich von den Schalke-Spielen anzuschauen. Selbstverständlich bin ich noch mit etlichen Jungs aus der Mannschaft regelmäßig in Kontakt", sagte Thiaw: "Es ist auf jeden Fall noch alles drin - die Saison ist noch lange und was ich aus der Mannschaft höre, glauben die Jungs auch noch weiter voll an sich und den Klassenerhalt."