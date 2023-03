International

Nach dem Aus beim FC Chelsea winkt Thomas Tuchel möglicherweise die Chance, einen Fußball-Renommierklub in der italienischen Serie A zu übernehmen. Laut "Gazzetta dello Sport" ist Inter Mailand an dem 49-Jährigen als Ersatz für Coach Simone Inzaghi, der am Ende dieser Saison die Nerazzurri verlassen könnte, interessiert.

Inzaghi hat bisher nicht den Erwartungen des chinesischen Präsidenten Steven Zhang entsprochen, der jetzt an einen Nachfolger denkt, berichtete das Blatt. Tuchel genieße das volle Vertrauen von Inters einflussreichen Geschäftsführer Giuseppe Marotta, der die internationale Erfahrung des Coachs schätze.

Tuchel bereits in Deutschland, Frankreich und England trainiert

Der deutsche Fußballlehrer hatte in der Bundesliga den FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund betreut, anschließend war er Coach von Paris St. Germain und führte den Abonnementmeister Frankreichs ins Champions-League-Finale 2020 gegen Bayern München (0:1).

Mit Chelsea wurde der Teammanager 2021 Gewinner in der Königsklasse durch den 1:0-Finalerfolg gegen Manchester City. Am 7. September 2022 musste Tuchel bei den Blues gehen.

"Nach einigen Monaten Urlaub ist Tuchel jetzt wieder bereit, sich in die Arena zu stürzen", kommentierte die Gazzetta. Der Mailänder Traditionsklub belegt derzeit mit 50 Punkten Platz zwei der Serie-A-Tabelle, 15 Punkte hinter Tabellenführer SSC Neapel, der seinen ersten Scudetto nach 33 Jahren Pause anpeilt.