München - Die Personalplanung läuft bei den Vereinen auch während der Saison auf Hochtouren. ran zeigt die wichtigsten Transfer-Gerüchte.

+++ Update, 24. Januar, 09:55 Uhr: FCB soll wegen de Jong mit Barca in Kontakt stehen +++

Noch in dieser Transferperiode wollen die Bayern-Bosse Frenkie den Jong vom FC Barcelona angeblich an die Isar locken. So berichtet es zumindest die spanische Sportzeitung "Marca". Demnach würde der deutsche Rekordmeister alle Hebel in Bewegung setzen, um den Transfer zu realisieren.

Es heißt, beide Klubs stünden wegen der Personalie bereits in Kontakt. Sollte ein Deal nicht zeitnah über die Bühne gehen, solle der Niederländer im Sommer kommen. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße würden de Jong als perfekte langfristige Verstärkung ansehen.

Günstig dürfte der Blondschopf nicht werden, denn sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2026. Die "Sport Bild" schreibt zudem, dass ein Transfer aktuell nicht vorstellbar sei, allein aus finanzieller Sicht.

+++ Update, 22. Januar 2022, 14:10 Uhr: Schnappt sich Newcastle Dele Alli? +++

Der neureiche, aber abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Newcastle United sucht im Januar 2022 weiter händeringend nach Verstärkungen, um die Klasse zu halten. Laut "Football Insider" führt eine Spur zu Tottenham Hotspur, wo die "Magpies" wohl ein Auge auf Offensivspieler Dele Alli geworfen haben dürften.

Der 25-Jährige ist bei den Spurs kein unumstrittener Stammspieler mehr, weshalb ein Wechsel des Engländers wohl möglich erscheint. Allis Vertrag bei den Spurs läuft bis 2024. In der laufenden Saison kam Alli bislang nur zu zehn Premier-League-Einsätzen (657 Minuten). Dabei gelang dem 37-maligen Nationalspieler ein Treffer.

+++ Update, 22. Januar 2022, 12:39 Uhr: Drei Topklubs werben angeblich um Zakaria +++

Dass Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach spätestens im Sommer ablösefrei verlassen wird, ist inzwischen klar. Offen ist noch, welches Trikot der defensive Mittelfeldspieler in Zukunft überstreifen wird. Wie "ESPN" berichtet, kommen derzeit am wahrscheinlichsten der FC Bayern, Borussia Dortmund und er FC Liverpool infrage. Diese Klubs würden sich aktuell "am ernsthaftesten" um den Schweizer bemühen.

Auf einer Pressekonferenz zu Zakaria angesprochen, erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bereits, dass "es die Pflicht ist, immer über Spieler zu diskutieren, die ablösefrei sind." Auch ein Wechsel im Winter scheint nicht aus dem Rennen zu sein. Dann würde Gladbach immerhin eine Ablöse bekommen.

+++ Update, 22. Januar 2022, 12:26 Uhr: Coach Allegri bestätigt bevorstehenden Juve-Abgang von Ramsey +++

Beim italienischen Topklub Juventus Turin deutet sich ein Abgang an. Aaron Ramsey dürfte den Klub noch im Januar 2022 verlassen, wie die Italiener bestätigten. "Aaron ist nicht bei der Mannschaft, da er kurz davor ist, den Klub zu verlassen", sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri vor dem Serie-A-Duell der Turiner gegen den AC Mailand.

Der 31-jährige Waliser Ramsey wechselte im Sommer 2019 ablösefrei vom FC Arsenal zur "Alten Dame", gehört dort aber aktuell kaum einmal zum Stammpersonal. Entsprechend stehen für den Mittelfeldspieler in der laufenden Saison bislang nur fünf Pflichtspiel-Einsätze zu Buche. Ramseys Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2023. Gerüchten zufolge sollen die Premier-League-Klubs Everton und Newcastle United an Ramsey interessiert sein.

+++ Update, 22. Januar 2022, 11:49 Uhr: Rangnick will wohl drei Stars bei United loswerden +++

Manchester United kommt unter Interimstrainer Ralf Rangnick noch nicht in Fahrt. Auch, weil laut dem englischen "Daily Mirror" mit Paul Pogba, Anthony Martial und Edinson Cavani drei Spieler im Kader "die Stimmung killen" würden. Deshalb soll Rangnick nun einen Verkauf der drei Stars noch im Januar-Transferfenster erwägen.

+++ Update, 21. Januar 2022, 08:35 Uhr: FC Bayern mischt wohl bei de Ligt mit +++

Der FC Bayern soll einem Bericht der italienischen "La Repubblica" zufolge großes Interesse an einer Verpflichtung von Matthijs De Ligt von Juventus Turin haben und im Poker um den jungen Niederländer bereits jetzt kräftig mitmischen.

Denn sollte Niklas Süle den deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer tatsächlich verlassen, haben die Bayern auf der Position des Innenverteidigers Bedarf - da galten bislang vor allem der Gladbacher Denis Zakaria und Chelsea-Star Andreas Christensen als mögliche Kandidaten.

