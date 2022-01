München - Die Personalplanung läuft bei den Vereinen auch während der Saison auf Hochtouren. ran zeigt die wichtigsten Transfer-Gerüchte.

+++ Update, 28. Januar, 7:29 Uhr: Belgien-Überraschung in die Bundesliga? +++

Der Name Deniz Undav dürfte nicht jedem Fußball-Fan bekannt sein, doch dies könnte sich bald ändern.

Denn der Deutsche in Diensten von Royal Union Saint Gilloise ist aktuell mit 18 Toren und zehn Vorlagen der überragende Mann in der belgischen Jupiler Pro League.

Laut "Bild" soll Borussia Mönchengladbach an einer Verpflichtung im Winter interessiert sein. Demnach seien die Gladbacher Scouts "überzeugt" von Undavs Qualitäten, der 2020 noch in der 3. Liga beim SV Meppen spielte. Im Gegenzug, so heißt es im Bericht, könnte Marcus Thuram den Klub verlassen. Auch der VfL Wolfsburg soll Interesse haben. Der Vertrag des 25-Jährigen in Belgien läuft noch bis 2023.

+++ Update, 27. Januar, 18:50 Uhr: Barca wohl vor Verpflichtung von Traore+++

Der FC Barcelona wird im Januar 2022 wohl noch ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv. Nach der Verpflichtung von Ferran Torres (kam von Manchester City) sollen die Katalanen laut dem italienischen Transfermarkt-Experten Fabrizio Romano unmittelbar vor einem Transfer von Adama Traore stehen.

Der 26-Jährige, der bis 2015 bereits für Barca aktiv war, kommt laut Romano zunächst auf Leihbasis von Wolverhampton zurück zu den Katalanen. Zudem gibt es wohl eine Kaufoption für den Flügelspieler, der acht Länderspiele für Spanien bestritten hat.

Außerdem soll Barcelona während der Traore-Leihe auch das volle Gehalt des Spielers übernehmen.

+++ Update, 27. Januar, 8:38 Uhr: Wird Kovac zu Gladbachs Retter? +++

Noch sitzt Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach auf der Trainerbank, sollte der Österreicher aber die nächsten beiden Partien gegen Bielefeld und Augsburg nicht gewinnen, steht er womöglich vor dem Aus.

Laut "Bild" basteln die Gladbacher bereits an einem Notfall-Plan für diesen Fall und so soll bei einem Hütter-Aus ein ehemaliger Bayern-Trainer einspringen. Dem Bericht zufolge handelt es sich dabei um Niko Kovac, der im November 2019 bei den Bayern entlassen wurde und in der Winterpause seinen Stuhl bei der AS Monaco räumen musste.

Allerdings dürfen sich die Gladbacher wohl nicht zu viel Zeit lassen mit der Anfrage an Kovac, da dieser mehrere Anfragen vorliegen haben soll. Unter anderem soll Hertha BSC planen, Kovac für die kommende Saison zu verpflichten. Grätscht nun allerdings Gladbach dazwischen, könnte der 50-Jährige noch in Richtung Fohlen-Elf umschwenken.

+++ Update, 26 Januar, 23:35 Uhr: BVB wohl an Dele Alli interessiert +++

Dele Alli spielt bei den Tottenham Hotspur unter Coach Antonio Conte kaum noch eine Rolle. Der 25-Jährige steht laut "Daily Mail" noch im Winter vor einem Abgang aus London.

Gleich fünf Klubs sollen offenbar Interesse an dem englischen Nationalspieler zeigen, darunter auch Bundesligist Borussia Dortmund. Aus dem Bericht der englischen Tageszeitung geht zwar hervor, dass ein Wechsel nach Deutschland momentan noch eher unwahrscheinlich sei, dennoch wäre der BVB sicher an weiterer Offensivpower mit Allis Kaliber interessiert - immerhin steht der Verbleib von Erling Haaland weiterhin in den Sternen.

+++ Update, 26 Januar, 13:00 Uhr: Xavi will Stürmer +++

Der FC Barcelona möchte im aktuellen Transferfenster nochmal zuschlagen. Für die Linksverteidiger-Position ist Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam der Wunschkandidat. Zudem will Coach Xavi wohl unbedingt einen neuen Stürmer. Wie "Mundo Deportivo" berichtet, soll Alvaro Morata ganz oben auf der Liste stehen. Die "Sport" berichtet, dass sowohl sein aktueller Verein, Juventus Turin, als auch der Stammverein Atletico Madrid einem Wechsel zustimmen würden.

+++ Update, 26. Januar, 8:00 Uhr: Gosens vor Wechsel +++

Robin Gosens steht vor einem Wechsel innerhalb Italiens. Laut dem Insider Fabrizio Romano steht ein Wechsel zu Inter Mailand kurz vor dem Abschluss. Angeblich soll der deutsche Nationalspieler auf Leihbasis wechseln, Inter habe einen Kaufpflicht haben. Alles weitere zu dem Gerücht findet ihr hier:

+++ Update, 25. Januar, 12:00 Uhr: Hertha holt Kempf +++

Hertha BSC steht kurz vor dem nächsten Winter-Transfer und verpflichtet Marc Oliver Kempf vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Wie der Hauptstadtklub am Dienstag mitteilte, wechselt der Abwehrspieler vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen mit sofortiger Wirkung an die Spree und erhält bei den Berlinern einen Vertrag bis 2026.

Mehr fixe Transfers findet ihr hier:

+++ Update, 25. Januar, 08:00 Uhr: Adeyemi und BVB - Es wird konkreter +++

Borussia Dortmund kann sich berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer von Karim Adeyemi machen. Wie "Sky" berichtet, sollen die Verantwortlichen des BVB bereits in Salzburg gewesen sein, um Gespräche über einen Wechsel zu führen. ran weiß, dass der 20-Jährige im deutschsprachigem Raum bleiben will. Alle Informationen rund um den Angreifer gibt es hier.

+++ Update, 24. Januar, 09:55 Uhr: FCB soll wegen de Jong mit Barca in Kontakt stehen +++

Noch in dieser Transferperiode wollen die Bayern-Bosse Frenkie den Jong vom FC Barcelona angeblich an die Isar locken. So berichtet es zumindest die spanische Sportzeitung "Marca". Demnach würde der deutsche Rekordmeister alle Hebel in Bewegung setzen, um den Transfer zu realisieren.

Es heißt, beide Klubs stünden wegen der Personalie bereits in Kontakt. Sollte ein Deal nicht zeitnah über die Bühne gehen, solle der Niederländer im Sommer kommen. Die Verantwortlichen an der Säbener Straße würden de Jong als perfekte langfristige Verstärkung ansehen.

Günstig dürfte der Blondschopf nicht werden, denn sein Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2026. Die "Sport Bild" schreibt zudem, dass ein Transfer aktuell nicht vorstellbar sei, allein aus finanzieller Sicht.

+++ Update, 22. Januar 2022, 14:10 Uhr: Schnappt sich Newcastle Dele Alli? +++

Der neureiche, aber abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Newcastle United sucht im Januar 2022 weiter händeringend nach Verstärkungen, um die Klasse zu halten. Laut "Football Insider" führt eine Spur zu Tottenham Hotspur, wo die "Magpies" wohl ein Auge auf Offensivspieler Dele Alli geworfen haben dürften.

Der 25-Jährige ist bei den Spurs kein unumstrittener Stammspieler mehr, weshalb ein Wechsel des Engländers wohl möglich erscheint. Allis Vertrag bei den Spurs läuft bis 2024. In der laufenden Saison kam Alli bislang nur zu zehn Premier-League-Einsätzen (657 Minuten). Dabei gelang dem 37-maligen Nationalspieler ein Treffer.

+++ Update, 22. Januar 2022, 12:39 Uhr: Drei Topklubs werben angeblich um Zakaria +++

Dass Denis Zakaria Borussia Mönchengladbach spätestens im Sommer ablösefrei verlassen wird, ist inzwischen klar. Offen ist noch, welches Trikot der defensive Mittelfeldspieler in Zukunft überstreifen wird. Wie "ESPN" berichtet, kommen derzeit am wahrscheinlichsten der FC Bayern, Borussia Dortmund und er FC Liverpool infrage. Diese Klubs würden sich aktuell "am ernsthaftesten" um den Schweizer bemühen.

Auf einer Pressekonferenz zu Zakaria angesprochen, erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bereits, dass "es die Pflicht ist, immer über Spieler zu diskutieren, die ablösefrei sind." Auch ein Wechsel im Winter scheint nicht aus dem Rennen zu sein. Dann würde Gladbach immerhin eine Ablöse bekommen.

+++ Update, 22. Januar 2022, 12:26 Uhr: Coach Allegri bestätigt bevorstehenden Juve-Abgang von Ramsey +++

Beim italienischen Topklub Juventus Turin deutet sich ein Abgang an. Aaron Ramsey dürfte den Klub noch im Januar 2022 verlassen, wie die Italiener bestätigten. "Aaron ist nicht bei der Mannschaft, da er kurz davor ist, den Klub zu verlassen", sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri vor dem Serie-A-Duell der Turiner gegen den AC Mailand.

Der 31-jährige Waliser Ramsey wechselte im Sommer 2019 ablösefrei vom FC Arsenal zur "Alten Dame", gehört dort aber aktuell kaum einmal zum Stammpersonal. Entsprechend stehen für den Mittelfeldspieler in der laufenden Saison bislang nur fünf Pflichtspiel-Einsätze zu Buche. Ramseys Vertrag bei Juventus läuft noch bis 2023. Gerüchten zufolge sollen die Premier-League-Klubs Everton und Newcastle United an Ramsey interessiert sein.

+++ Update, 22. Januar 2022, 11:49 Uhr: Rangnick will wohl drei Stars bei United loswerden +++

Manchester United kommt unter Interimstrainer Ralf Rangnick noch nicht in Fahrt. Auch, weil laut dem englischen "Daily Mirror" mit Paul Pogba, Anthony Martial und Edinson Cavani drei Spieler im Kader "die Stimmung killen" würden. Deshalb soll Rangnick nun einen Verkauf der drei Stars noch im Januar-Transferfenster erwägen.

+++ Update, 21. Januar 2022, 08:35 Uhr: FC Bayern mischt wohl bei de Ligt mit +++

Der FC Bayern soll einem Bericht der italienischen "La Repubblica" zufolge großes Interesse an einer Verpflichtung von Matthijs De Ligt von Juventus Turin haben und im Poker um den jungen Niederländer bereits jetzt kräftig mitmischen.

Denn sollte Niklas Süle den deutschen Rekordmeister im kommenden Sommer tatsächlich verlassen, haben die Bayern auf der Position des Innenverteidigers Bedarf - da galten bislang vor allem der Gladbacher Denis Zakaria und Chelsea-Star Andreas Christensen als mögliche Kandidaten.

