England hat bei der U21-EM in Georgien und Rumänien das Halbfinale erreicht. Der Nachwuchs des Weltmeisters von 1966 besiegte im Viertelfinale Portugal mit 1:0 (1:0). Anthony Gordon (34.) erzielte den Treffer im georgischen Kutaissi.

Im Halbfinale trifft England auf Frankreich oder die Ukraine, die am Sonntagabend in Cluj den letzten Teilnehmer der Vorschlussrunde ausspielten. England hatte durch ein 2:0 zum Abschluss der Vorrunde die Träume der deutschen Auswahl von einer erfolgreichen Titelverteidigung beendet.

Bereits am Samstag waren Spanien und Israel ins Halbfinale eingezogen. Rekordeuropameister Spanien rang die Schweiz in der Runde der letzten Acht mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung nieder. Juan Miranda (103.) erzielte in Bukarest den entscheidenden Treffer. Zuvor hatte Sergio Gomez (68.) die Spanier in Führung gebracht, die Schweiz aber durch Zeki Amdouni (90.+1) noch ausgeglichen.

Spanien und Israel für Olympia qualifiziert

Die Israelis setzten sich vor einer Rekordkulisse von 44.338 Zuschauern in Tiflis mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Georgien durch. Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Israel hatte sich als Gruppenzweiter hinter England und vor der deutschen Auswahl für das Viertelfinale qualifiziert.

Spanien und Israel lösten durch den Halbfinaleinzug auch das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Gastgeber Frankreich ist ohnehin qualifiziert. England konnte das Ticket nicht lösen, da es bei Olympia ein Team Großbritannien gibt.