Mittelfeldspieler Manu Kone (22) von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich bei der U21-Europameisterschaft am rechten Knie verletzt und fällt für den Rest der Endrunde aus. Das teilten die Rheinländer am Freitag mit. Der Franzose war am Mittwoch im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (4:1) nach einem Zusammenprall mit Gegenspieler Dan Ndoye bereits in der 19. Minute ausgewechselt worden.