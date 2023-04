Fussball

FIFA ersetzt Klub-WM durch zwei neue Turniere

2023 in Saudi Arabien findet die Klub-WM letztmalig im aktuellen Modus statt. Ab 2024 soll es gleich zwei neue Wettbewerbe geben. Das beschloss der FIFA-Rat bei einer Sitzung in Ruanda. ran erklärt, was die Fans erwartet.