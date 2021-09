Köln (SID) - Stürmer Adam Szalai vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist bei der ungarischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der PCR-Test des Kapitäns sei positiv, gab der ungarische Verband am Samstag per Twitter bekannt. Szalai sei sofort isoliert worden, hieß es weiter.

Der 33-Jährige steht damit für die WM-Qualifikationsspiele der Ungarn am Sonntag (18.00 Uhr) in Albanien und am Mittwoch (20.45 Uhr/beide DAZN) gegen Andorra nicht zur Verfügung.