Köln (SID) - US-Nationalspieler Julian Gressel kann sich einen Wechsel zurück in seine deutsche Heimat durchaus vorstellen. "Ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe an jedem Wochenende die Bundesliga geschaut. Es würde sich ein Traum erfüllen, dort aufzulaufen", sagte der 29-Jährige dem Internetportal web.de.

Loses Interesse habe es "immer mal wieder" gegeben, berichtete der Profi der Vancouver Whitecaps, der aus Franken stammt, kürzlich jedoch für die USA sein Debüt gegeben hatte: "Konkretes aber ist nie zustandegekommen."

Gressel hat auch einen Wunschverein: "Ich war regelmäßig bei der SpVgg Greuther Fürth im Stadion, als ich noch dort gespielt habe. Da mal am Samstagnachmittag aufzulaufen, wäre schon ein großer Traum", sagte er dem kicker. Grundsätzlich fühle er sich in Nordamerika aber sehr wohl, seine Ehefrau ist US-Bürgerin, seine Tochter dort geboren.

Mittelfristig hat der Außenspieler die WM 2026 ins Visier genommen, die in den USA, Mexiko und Kanada gespielt wird. "Die WM hier in den USA zu haben, ist eine schöne Sache, und es ist ein großes Ziel von mir, daran teilzunehmen."