München (SID) - Die US-Frauenfußball-Profiliga NWSL erhält eine 13. Mannschaft. Die Utah Royals aus Salt Lake City, die bereits zwischen 2018 und 2020 der Liga angehörten, kündigten eine Rückkehr für das kommende Jahr an. Sie gehören den Besitzern des lokalen Männer-Klubs Real Salt Lake, eine Franchise der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS). Co-Eigentümer David Blitzer ist über seine Global Football Holdings auch am deutschen Bundesligisten FC Augsburg beteiligt.

Blitzer hatte Real Salt Lake im vergangenen Jahr erworben und danach ein Comeback für die Royals angekündigt. Der 53 Jahre alte Investor hält außerdem Beteiligungen an Crystal Palace aus der englischen Premier League sowie an den US-Klubs New Jersey Devils (Eishockey), Cleveland Guardians (Baseball) und Philadelphia 76ers (Basketball). Sein Partner Ryan Smith ist Eigentümer der Utah Jazz aus der Basketball-Profiliga NBA.