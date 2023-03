Den Haag (SID) - Im Strafprozess gegen den früheren niederländischen Fußball-Nationalspieler Quincy Promes hat die Staatsanwaltschaft in Amsterdam am Freitag zwei Jahre Haft gefordert. Die ursprüngliche Anklage auf versuchten Mord werde demnach in den Vorwurf der schweren Körperverletzung umgewandelt. Der 31-Jährige, der inzwischen für Spartak Moskau spielt, war zum Auftakt nicht persönlich vor Ort.

In einer Erklärung teilten die Staatsanwälte mit, dass es keine ausreichenden Beweise für eine Anklage wegen versuchten Mordes oder versuchten Totschlags gebe. Promes wird vorgeworfen, bei einem Familienfest im Juli 2020 einem Cousin mit einem Messer ins Knie gestochen und ihn dabei schwer verletzt zu haben. Nach weiteren Ermittlungserkenntnissen hatte die Staatsanwaltschaft die Anklage ursprünglich erschwert.

"Es ist nicht ganz klar, was das Motiv für seine Tat gewesen sein könnte", hieß es in der Erklärung weiter: "Aber es könnte mit dem Diebstahl von Schmuck einer Tante zu tun haben." Wann das Urteil fallen soll, ist noch offen.

Promes, der in 50 Länderspielen sieben Tore erzielte, hatte zur Tatzeit bei Ajax Amsterdam unter Vertrag gestanden. Anfang 2021 wechselte er nach Moskau. Zuvor spielte der Offensivspieler unter anderem für Twente Enschede, Go Ahead Eagles und den FC Sevilla. Sein bislang letztes Spiel für Oranje absolvierte Promes bei der EM im Sommer 2021 gegen Tschechien in Ungarn.