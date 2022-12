Friedrichsdorf (SID) - Fußballprofi Kevin Volland zeigt Herz für die Bedürftigsten. Der 15-malige Nationalspieler hat in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation "World Vision" Saatgut für eine Fläche von zwei Fußballfeldern (rund 14.000 qm) in Bangladesch gespendet. Damit will der 30-Jährige helfen, der dortigen Ernährungsunsicherheit beizukommen.

"Die Inflation sowie die Energiekrise sind derzeit große Herausforderungen in Europa", meinte Volland, "und auch in Afrika und Teilen Asiens sprechen wir von einem unglaublichen Ausmaß der Notlage. Die Probleme in der Grundversorgung sind extrem."

Seit seiner Kindheit im Allgäu wisse er, "wie lebenswichtig Landwirtschaft ist", ergänzte der Profi der AS Monaco. Ihm selbst habe es an nichts gefehlt, "die Menschen in ärmeren Ländern verlieren aber zum Beispiel durch Dürren und Überschwemmungen zumindest einen Teil ihrer Ernten". Er sei glücklich, helfen zu können.

Die Spende ist Teil des Programms "Das Gute Geschenk" und enthält neben hochwertigem Saatgut zum Anbau von verschiedenen Lebensmitteln praktische "Helfer" wie Hacke und Spaten zur Vor- und Aufbereitung.

Das südostasiatische Bangladesch ist der am dichtesten besiedelte Flächenstaat der Welt. Dort leben knapp 42 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze, nur knapp 58 Prozent haben Zugang zu einer sicher betriebenen Trinkwasserversorgung.

Infrastruktur und Ernten werden durch den Klimawandel und von der zunehmenden Zahl an Naturkatastrophen bedroht. Abholzung und Bodenerosion zerstören landwirtschaftliche Nutzflächen. Die internationale Hilfsorganisation "World Vision", mit der Volland zusammenarbeitet, ist in fast 100 Ländern aktiv.