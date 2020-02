Köln - Wegen des nahenden Sturmtiefs sind die für Sonntag vorgesehenen Meisterschaftsspiele im belgischen und niederländischen Fußball abgesagt worden. Dies gaben die Verbände beider Länder am Samstag bekannt. Betroffen sind in Belgien drei und in den Niederlanden vier Erstliga-Begegnungen.

Das Tief soll am Sonntag mit orkanartigen Böen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern über das europäische Festland fegen. Auch Deutschland wird betroffen sein.

"Nach mehreren Beratungen mit den Klubs, den Gemeinden, der Polizei ist man zum Schluss gekommen, dass die Sicherheit der Fans und der Spieler nicht gewährleistet werden kann", teilte der niederländische Verband KNVB mit. Die ausgefallenen Begegnungen sollen so schnell wie möglich nachgeholt werden.

