Los Angeles (SID) - Auch dank eines Treffers von Nationalspieler Timo Werner hat der FC Chelsea sein erstes Spiel in der Saisonvorbereitung in den USA gewonnen. Der englische Fußball-Spitzenklub bezwang Club America aus Mexiko 2:1 (0:0), der nach der Pause eingewechselte Werner erzielte dabei im Football-Stadion der Las Vegas Raiders in der 55. Minute das 1:0.

Wenig später unterlief Reece James (60.) ein Eigentor, doch Mason Mount (83.) sorgte kurz vor Schluss für den Erfolg der Mannschaft des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel.

Chelsea bestreitet während des USA-Trips noch zwei weitere Spiele. Am Mittwoch geht es gegen den FC Charlotte aus der Majors League Soccer, anschließend wartet in Orlando am Samstag ein Duell mit dem Premier-League-Rivalen FC Arsenal.