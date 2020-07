Doha (SID) - Der ehemalige spanische Fußball-Star Xavi hat die Infektion mit dem Coronavirus überstanden und seine Arbeit als Trainer beim Klub Al-Sadd SC in Katar wieder aufgenommen. Dies teilte der frühere Welt- und Europameister am Mittwoch mit, erst am vergangenen Samstag hatte er die Öffentlichkeit über die Infektion informiert.

Bei Instagram bedankte sich der 40-Jährige nun bei allen Fans für die "liebevollen und besorgten Nachrichten". Er sei nun wieder zu Hause bei seiner Familie und zurück beim Klub, schrieb der ehemalige Profi des FC Barcelona und stellte einige private Fotos dazu.