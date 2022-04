Donostia-San Sebastián (SID) - Trainer Xavi vom spanischen Fußball-Spitzenklub FC Barcelona hat seinen deutschen Torhüter Marc-Andre ter Stegen in höchsten Tönen gelobt. "Er hat Persönlichkeit, ist ein natürlicher Anführer und beherrscht das Fußballspiel gut, was für uns sehr wichtig ist", sagte Xavi nach dem 1:0 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastian: "Er ist ein Torwart, der mir sehr gut gefällt, einer der besten der Welt."

Ter Stegen habe zwar manchmal auch einen "Leistungsabfall", führte der Coach aus. Doch am Donnerstagabend sei er schlicht derjenige gewesen, "der uns drei Punkte schenkt". Der deutsche Nationalspieler hatte den im Champions-League-Rennen so wichtigen Erfolg in der zweiten Halbzeit mit einigen starken Paraden festgehalten, dem ehemaligen Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gelang in der elften Minute der goldene Treffer.