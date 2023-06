Rafael Benitez (63) übernimmt zur kommenden Saison den spanischen Fußball-Erstligisten Celta Vigo. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Benitez kehrt damit in seine Heimat zurück. Zuletzt hatte er Newcastle United, Dailan Yifang in China und bis Januar 2022 den FC Everton betreut. Auch beim FC Liverpool, Inter Mailand, dem FC Chelsea und Real Madrid stand Benitez an der Seitenlinie.

Mit Liverpool gewann er 2005 die Champions League, mit Mailand 2010 die Klub-WM. Zudem holte Benitez mit dem FC Valencia den UEFA-Cup (2004) und mit Chelsea den Titel in der Europa League (2013). Seine größten Erfolge in Spanien feierte er bei zwei Meisterschaften mit Valencia (2002 und 2004).

Celta Vigo hatte die vergangene Saison in der Primera Division als 13. beendet und vor zwei Wochen Trainer Carlos Carvalhal nach nur sieben Monaten entlassen. Der 57-Jährige hatte den Verein zunächst ins Mittelfeld der Tabelle geführt, ehe die Mannschaft durch einen Leistungseinbruch noch einmal in Abstiegsgefahr geriet.