Florenz (SID) - Der italienische Meister AC Mailand hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag kassiert. Das Team um Superstar Zlatan Ibrahimovic verlor nach zuvor drei Siegen beim AC Florenz 1:2 (0:0) und bleibt mit 47 Punkten vorerst Tabellenvierter.

Der langjährige Stuttgarter Stürmer Nicolas Gonzalez brachte die mutig auftretende Fiorentina per Foulelfmeter in Führung (49.), der frühere Frankfurter Luka Jovic (87.) sorgte sechs Minuten nach seiner Einwechslung für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer durch Vize-Weltmeister Theo Hernandez (90.+5) kam aus Milan-Sicht zu spät. Ibrahimovic wurde in der 66. Minute eingewechselt und griff nicht mehr entscheidend in die Partie ein.