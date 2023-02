Duisburg (SID) - Kapitänin Alexandra Popp ist beim Testspiel gegen Schweden am Dienstag zum 125. Mal für die deutschen Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. Durch das Länderspiel in Duisburg zum Start ins WM-Jahr zog die Stürmerin vom VfL Wolfsburg in der ewigen Rangliste auf Platz 14 mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gleich.

In Duisburg hatte Popp vor 13 Jahren auch ihr Debüt im A-Nationalteam gegeben. "Für sie schließt sich hier ein Kreis", hatte Voss-Tecklenburg vor der Begegnung angekündigt. Rekordnationalspielerin ist Birgit Prinz, die bei der WM 2011 ihr 214. Länderspiel absolvierte und im Anschluss ihre DFB-Karriere beendete.