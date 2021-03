Düsseldorf (SID) - Ex-Nationalspieler Klaus Allofs kann sich Ralf Rangnick und Hansi Flick als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw vorstellen. "Ralf Rangnick wäre bestimmt auch einer, der in die Strukturen des DFB passen würde und mit seiner Denke einiges bewegen könnte. Und da wäre natürlich auch noch Hansi Flick. Er hat bereits als Co-Trainer gearbeitet, ist jetzt beim FC Bayern München extrem erfolgreich", sagte der Vorstand des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf der Rheinischen Post.

Jürgen Klopp hatte bereits am Dienstag abgesagt und deutlich gemacht, dass er seinen bis 2024 laufenden Vertrag beim englischen Meister FC Liverpool erfüllen will. "Jürgen Klopp wäre sicher ein Name gewesen, den sich die allermeisten gewünscht hätten. Aber er hat für sich eine andere Entscheidung getroffen, und das muss man natürlich auch respektieren", sagte Allofs.