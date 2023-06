Auch Stürmer Niclas Füllkrug steht voll hinter dem unter Druck geratenen Hansi Flick. Er verstehe die Kritik am Bundestrainer nicht, sagte der Profi von Werder Bremen der Bild am Sonntag. Er "sehe Hansi als jemanden, der immer wieder versucht, die Dinge anzugehen, immer wieder neue Wege finden will, sehr akribisch daran arbeitet. Er ist sehr kommunikativ."

Es stimme auch "nullkommanull", dass sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unter Flick nicht weiterentwickle, betonte der 30-Jährige. "Hansi Flick hat eine ganz klare Idee, auf die Idee muss man als Spieler und als Fan vertrauen. Wir arbeiten an uns, um Alternativen zu finden, wie wir die Spiele gewinnen. Aber das klappt nicht auf Knopfdruck", sagte er.

Als Vorbild für die DFB-Auswahl sieht Füllkrug die Weltmeister-Elf von 2014, "die total geschlossen aufgetreten ist. Dort hat sich einfach eine Mannschaft gefunden, die funktioniert hat. Das wird unser Auftrag sein, wir müssen als absolute Einheit auf dem Platz stehen, füreinander spielen. Und unsere Spiele gewinnen."