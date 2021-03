Düsseldorf (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) braucht bis zur Heim-EM 2024 nicht auf einen Bundestrainer Jürgen Klopp zu hoffen. Der Teammanager des FC Liverpool werde seinen noch drei Jahre gültigen Vertrag "definitiv" erfüllen, sagte Klopps Berater Marc Kosicke am Montag im Sport1-Interview.

Unmittelbar nach der Rücktrittsankündigung von Joachim Löw, der nach 15 Amtsjahren nach der EM im Sommer aufhören wird, hatte Klopp (53) bereits öffentlich abgesagt. Mit der jetzigen Äußerung seines Beraters sollte beim DFB endgültig das Thema vom Tisch sein, bis zu einer eventuellen Verfügbarkeit einen "Platzhalter" zu installieren.

"Jürgen hat das in den vergangenen Jahren schon immer betont, dass er sicherlich irgendwann mal für das Amt des Bundestrainers zur Verfügung stehen könnte, wenn der DFB einen Trainer sucht und Jürgen gerade keinen Klub betreut", sagte Kosicke. Klopp sei aber mit seiner Arbeit in Liverpool "noch gar nicht fertig. Es ist kein Hintertürchen offen, weil Jürgen noch drei Jahre Vertrag hat bei den Reds."

Kosicke betreut auch Ralf Rangnick (62), der ebenfalls als Löws Erbe gehandelt wird. "Er ist interessiert am Job des Bundestrainers. Dass er manchmal gewisse Dinge ganzheitlicher interpretiert, liegt in der Natur der Sache", sagte Kosicke. "Aber in erster Linie würde er gerne Bundestrainer sein." Rangnick sei Anfang 60 und topfit: "Das wäre die Krönung seiner Karriere."

Rangnick wird allerdings auch von Schalke 04 umworben, Kontakt wurde via Kosicke bereits aufgenommen. Direkte Gespräche soll es aber "frühestens in den nächsten Tagen" geben.