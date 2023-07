Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Fußball-Nationalmannschaften, hat den in die Kritik geratenen Bundestrainer Hansi Flick erneut verteidigt. "Ich kenne Hansi viele Jahre und bin von ihm als Mensch überzeugt. Es ist nun mal so in unserem Sport, dass die Ergebnisse eine wichtige Rolle spielen. Aber es benötigt eben auch die Zeit, gewisse Dinge einfach auszuprobieren und seine Erfahrungen zu sammeln", sagte Chatzialexiou dem Nachrichtenportal t-online.

Seinen Trainerjob beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) soll laut Chatzialexiou auch Hannes Wolf behalten. Der Coach der U20 war zuletzt gemeinsam mit Sami Khedira als Nachfolger von Rudi Völler für den Posten des Sportdirektors gehandelt worden. "Ich weiß, dass Hannes Trainer durch und durch ist. Er wird und will Trainer bleiben, hat seine Qualitäten auf dem Platz", sagte Chatzialexiou.

Bei der zuletzt schwachen A-Nationalmannschaft hätte er gerne eine Alexandra Popp. Die DFB-Kapitänin sei "der Spielertyp, der uns bei den Männern fehlt. Sie macht den Unterschied in dieser Mannschaft aus. Poppi gehört noch zu der alten Generation Mittelstürmer und war und ist ein ganz entscheidender Schlüssel für den Erfolg unseres Teams".

Überhaupt ist Chatzialexiou vor dem Start der WM voll des Lobes für die Frauen: "Diese Mannschaft ist vielfältig, sie ist bunt, sie lebt. Das merkst du auf und neben dem Platz. Sie strahlen eine unglaubliche Positivität aus. Die Menschen schätzen den 'ehrlichen' Fußball dieser Mannschaft."