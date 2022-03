Köln (SID) - Christian Eriksen muss sein märchenhaftes Comeback in der dänischen Fußball-Nationalmannschaft verschieben. Gut neun Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde im vergangenen Sommer sollte der Mittelfeldspieler vom FC Brentford wieder für seine Heimat spielen - doch Eriksen ist an Corona erkrankt und musste sich in England in Quarantäne begeben.

Nationaltrainer Kasper Hjulmand hatte den 30-Jährigen für die Test-Länderspiele in den Niederlanden (26. März) und gegen Serbien (29. März) nominiert. "Ich war kürzlich in London, um ihn zu sehen. Ich habe ihn im Training und im Spiel gesehen, und er ist körperlich sehr, sehr fit", hatte der frühere Mainzer Bundesliga-Coach gesagt.

Mitte Februar hatte Eriksen, dem ein Defibrillator eingesetzt worden war, beim FC Brentford sein Premier-League-Comeback gegeben. Er war am 12. Juni im ersten EM-Gruppenspiel der Dänen in Kopenhagen gegen Finnland zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Er entkam nur knapp dem Tod.