Frankfurt am Main (SID) - Der frühere Weltklasse-Verteidiger Jürgen Kohler sieht in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein grundlegendes Defensivproblem. "Damit meine ich nicht allein die Abwehr, sondern auch das zentrale Mittelfeld", schrieb der Weltmeister von 1990 im kicker und nannte auch einen Namen: "Joshua Kimmich ist ein herausragender Fußballer, ein Leader und überragender Spielgestalter. Aber er ist nicht der defensive Sechser, den es braucht, um Stabilität vor die Abwehrkette zu bekommen."

Für diese Position zeige der Profi von Bayern München "defensiv zu viele Mängel", meinte Kohler, "es fehlt ein Spielertyp, wie ihn der Italiener Jorginho ideal verkörpert: zweikampfstark und technisch gut, mannschaftsdienlich und unauffällig." Davon würden "alle Verteidiger und Mittelfeldkollegen profitieren".

Auch Bundestrainer Hansi Flick ist auf der Suche nach einem defensiver agierenden Mittelfeldspieler. Für die ersten Länderspiele des WM-Jahres am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden nominierte er Rückkehrer Julian Weigl und Neuling Anton Stach. "Gerade auf der Position des Sechsers schauen wir, wer ein Stabilisator sein könnte", erklärte Flick.