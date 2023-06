Nach dem 0:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Kolumbien wächst die Kritik.

"bild.de" titelt: "Hilfe! Flick macht uns die EM kaputt“ Der Trainer bekommt die Note 6 verpasst: „Drei Spiele mit ziemlich vielen Experimenten und wenig Fußballglanz. Hoffentlich hat er selbst Erkenntnisse sammeln können, Fußball-Deutschland nicht. Seinem Standing hat das nicht geholfen. Jetzt MUSS endlich Schluss sein mit dem Rumprobieren."

Der "Spiegel" fragt: "Ob sie das noch geflickt kriegen? Deutschland diskutiert, wie das Maskottchen bei der EM 2024 heißen soll. Nach der hilflosen Niederlage gegen Kolumbien muss Hansi Flick endgültig aufpassen, dass nicht auch der Name des Bundestrainers zur Debatte steht."

"n-tv.de" titelt: "Hansi Flick fliegt alles um die Ohren." Der Autor schreibt: "Seine Experimente, seine Worte, seine Erklärungen. Gegen Kolumbien rief er den Sieg zur obersten Priorität aus. Doch weiter weg als seine Spieler konnte man vom ausgerufenen Auftrag kaum sein.“ Das Versprechen von Flick, man würde bei den nächsten Länderspielen im September eine andere Mannschaft sehen, wird in Zweifel gezogen: "Aber welche? Und warum? Ein Gerüst ist längst nicht zu erkennen."

Laut dem "Focus" hätte die Niederlage noch höher ausfallen können: "Ohne große Gegenwehr ließ die DFB-Elf das Spiel über sich ergehen. Immer wieder rannten die Kolumbianer an und scheiterten teilweise am eigenen Unvermögen."

Die "Zeit" befürchtet: "So wird das nichts mehr…Unter Hansi Flick spielt Deutschland immer schlechter. Nach dem 0:2 gegen Kolumbien sollte der DFB eine neue Lösung suchen. Denn es steht sehr viel auf dem Spiel."

"Sport1" fordert: "Der DFB muss bis zum nächsten Lehrgang im September über alles nachdenken. Sonst rennt der Verband mit Blick auf die Heim-EM in einem Jahr ins Verderben …"

"t-online" spekuliert über die Zukunft und schreibt: "Der beste Flick-Nachfolger ist schon beim DFB... Hansi Flick ist am Ende - Rudi Völler muss übernehmen." Weiter heißt es: "Kommen muss einer, der sofort und damit endlich eine Euphorie im Land entfacht und die Spieler an der Ehre packt. Und da kann nur einer helfen. Der größte Sympathieträger Rudi Völler. Der ist praktischerweise bereits als Sportdirektor beim DFB und hat die Nationalelf schon mal in der Not übernommen und sensationell 2002 ins WM-Finale geführt."